НАБУ вцепилось в рюкзаки Авакова, как в чемодан без ручки, но с деньгами

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру жалобу на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по «делу рюкзаков» по двоим подозреваемым - сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Українська правда.

«По состоянию на 18:00 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было предоставлено материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу. Жалоба адресована высшему по должности прокурору, а именно руководителю САП», - говорится в сообщении.

Как объясняют в НАБУ, согласно УПК Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения

«Таким образом, к концу следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его персональную позицию относительно обоснованности решения его подчиненного», - отмечают в бюро.

В НАБУ считают, что во время досудебного расследования они получили «достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 млн грн».

12 июля прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Глава САП Назар Холодницкий утверждает, что это было решение старшего группы прокуроров. Он сам якобы узнал о постановлении лишь 11 июля и был им возмущен.

Третий фигурант дела так называемых «рюкзаков Аваков» о хищении средств Владимир Литвин хочет взять вину на себя (см. Песня «Что у Вас, Аваков, в рюкзаках? Знаем, что не очень Вы богаты» завершилась мажорным аккордом - «Обком»).

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых. В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.

В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией «Turboseo». Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.