Після повернення восени з пляжів нардепи зможуть грітися біля палаючих шин

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«Верховна Рада України не повинна була закривати сесію, не вирішивши питання розмитнення автомобілів. Перенесення його на осінь може привести до напруженої ситуації в країні», - заявив ефірі телеканалу ZIK екс-віце-прем’єр-міністр (2005 р.) Роман Безсмертний, повідомляє прес-служба політика:

«Як можна було закривати засідання Верховної Ради, коли ситуація доведена до крайності? Відтерміновуючи рішення по євробляхам на осінь, отримаєм шини під стінами парламенту. Треба розуміти, що перетворити його на ґвалт у Києві – технологічна річ. Тоді тут нікому не знайдеться місця - ні Порошенку, ні Гройсману», - сказав він.

Безсмертний переконаний, «якщо в це пекло втрутяться ті, хто хоче крові, вона знов проллється». Інституційна кволість завершиться погано для нас усіх, а «держава впаде при такій ситуації».

«Рішення парламенту щодо цього питання – це «ще один моток в клубку проблем, а не вихід із ситуації», - зазначив політик.

Він нагадав, що проблема з «євробляхами» виникла через наміри захистити внутрішнього товаровиробника в автобудівній галузі. «Правда, на той момент усі забули, що цим товаровиробником був той, хто сьогодні сидить на Банковій. Все це робилося з однією метою, як і Роттердам+ – відбити потрачені ресурси», - зауважив політик.

На його думку, це рішення привело до того, що на внутрішньому ринку переважна більшість людей не могла купити автомобіль через фінансову неспроможність. А коли з’явилась можливість завозити «євробляхи», на цьому була побудована ціла схема для заробітку грошей, яка може бути ліквідована лише за принципом «всі мають бути рівні».

«Зверніть увагу на плакат «Вам – офшори, нам – бляхи!», який тримали протестувальники. Тобто, ми визнаємо ваше право перераховувати туди свої прибутки, а ви дайте нам тут порушувати. Це небезпечна тенденція», - переконаний політик.

Водночас, Безсмертний припускає, що ситуація навколо контрабанди на митниці і те, що відбувається з «євробляхами», пов’язані. «Цими процесами керують. Це видно. Це ще справа для спецслужб, які мали б зайнятися цим, бо механізм приводиться в дію з двох центрів», - сказав він.

Інакше, це «безпомічність державної владної системи, яка капітулювала перед криміналом». «Нею керує кримінал, і це найбільша трагедія. Тобто, формується невдале законодавство, паразитує на бідності та злиднях, запускається схема, яка паразитує на цих речах», - вважає політик».


"ОБКОМ"

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14 Июля 2018 11:03

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 