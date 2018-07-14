«А ты заставь себя, заставь»… Гройсман: не хочу, не хочу, чтоб пострадали украинцы, не хочу, но

Вот что МВФ с людьми за деньги делает, просто анекдот и ужас.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что хочет провести консультации с лидерами парламентских фракций относительно цены на газ, где он планирует обсудить несколько сценариев, на которые правительство может пойти. Об этом он сказал вчера, выступая в Верховной Раде, Економічна правда.

«Я не хочу повышать цены на газ, я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и бедности для украинских граждан. Я буду просить консультации с лидерами фракций по этому вопросу, и буду там просто показывать два, три сценария, на которые мы можем пойти», - сказал Гройсман.

Кабинет министров продолжает переговоры с Международным валютным фондом о цене на природный газ для населения и рассчитывает на компромиссный вариант.

Гройсман напомнил, что уже год правительство ведет дискуссии в отношении формирования цены на газ для населения.

Он пояснил, что газ для промышленности сейчас стоит около 10 тыс грн, тогда как для населения правительство ввело ее ограничение до 7 тыс грн.

«Речь идет о том, чтобы уравнять цену в Украине и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен. И поэтому год мы ведем серьезную дискуссию с МВФ. Мы ищем сейчас правильный подход. Но важно, чтобы украинцы не пострадали от этого. И нужны адекватные компенсаторы для этого», – сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что если Украина не сможет обслуживать свои внешние долги, то страна столкнется с большими экономическими проблемами, которые почувствует каждый украинец.