Туск намагається пояснити полякам хибність їх «антибандерівського» закону

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає нерозсудливим підхід Польщі щодо жорстких норм у законі про Інститут національної пам’яті, які стосуються злочинів українських націоналістів.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі Fakty po faktach на каналі TVN24.

«Не йдеться про те, щоб не говорити правди, бо правда необхідна для поєднання, але в інтересах Варшави і Києва побудувати фундамент для об'єднання, а не конфлікту», - наголосив президент Європейської ради.

Він нагадав, що свого часу Польща досягла порозуміння з Німеччиною, однак це потребувало доброї волі від людей, влади, церкви.

«Цього ж ми потребуємо з Україною. Але не варто порівнювати з ситуацією Польщі і Німеччини. Україна бореться за свою незалежність, Україна потребує підтримки як ніколи раніше» - підкреслив Туск.

«Мені не видаються розсудливим підходом такі жорсткі формулювання в законі, бо так навряд чи можна чогось досягти» - зазначив він.

За його словами, це зрештою може викликати і реакцію української сторони.

«І зрештою ми розсваримося. І сьогодні я не мушу говорити, хто потирає руки від того, що з Києва і Варшави лунають неприємні сигнали» - сказав Туск.