В історичному центрі Києва заарештована нерухомість тестя Насірова і сестри Лесика Довгого

Суд наклав арешт на половину будівлі по вул. Рейтарській, 8-5 літ «Б» у Києві, який, за даними слідства, був незаконно відчужений.

Про це свідчать дані Єдиного дежреєстру судових рішень, повідомляють Наші Гроші.

Наразі будівля площею 2315 кв м належить ТОВ «Георгієвський резиденс». Суд заборонив фірмі відчужувати приміщення, але дозволив фірмі ними користуватися.

Фірма купувала нерухомість шматками. У жовтні 2015 року на підставі договору купівлі-продажу придбала 474 кв м. У грудні 2016 року оформила на себе ще 538 кв м, у січні 2017-го – 436 кв м, і ще через кілька місяців – 224 кв м.

Будівля на Рейтарській 8-5 (літ «Б») визнана речовим доказом згідно постанови від 31 жовтня 2017 року. На думку прокуратури Києва, будівля була набута за заниженою на 4,06 млн грн. ціною. У судовій ухвалі не вказано в якому році відбувалась ця купівля і по якій ціні вона проводилась. Також не повідомляється які ціни порівнювали слідчі, щоб встановити злочинні дії.

Вказана сума 4,06 млн грн. за нинішнім курсом у розрахунку на загальну площу будівлі 2315 кв м становить $65 за «квадрат». Тоді як квартири на Рейтарській продаються нині по $2500 за «квадрат».

Будинок на Рейтарській 5-8 розташований в межах охоронної (буферної) зони «Софії Київської», де існують значні обмеження щодо нового будівництва.

Половина статутного капіталу ТОВ «Георгієвський резиденс» належить Олександру Глімбовському, тестю звільненого глави ДФС Романа Насірова. Решта 50% – сестрі народного депутата Олеся Довгого Оксані Гуляєвій через ТОВ «Рейтерс».

Як свідчить Держреєстр речових прав на нерухоме майно, приміщення фірми «Георгієвський резиденс» на Рейтарській арештовані ухвалою Голосіївського райсуду Києва від 6 листопада 2017 року в інтересах прокуратури Києва.

За матеріалами слідства, службові особи Головного управління комунальної власності Києва з 2007 по 2010 рік, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, порушуючи вимоги приватизаційного законодавства, без врахування інтересів територіальної громади столиці, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання (зокрема, ТОВ «Абріль-студіо»), за заниженою вартістю вчинили незаконне відчуження об’єктів нерухомості, що перебували у комунальній власності територіальної громади міста Києва, на користь третіх осіб, у тому числі ТОВ «Георгієвський Резиденс».

«Зазначене товариство є суб’єктом господарювання створеним для реалізації схеми оволодіння майном, а тому не є добросовісним набувачем», – говориться у судовій ухвалі стосовно ТОВ «Георгієвський Резиденс».

Прокуратура Києва веде досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32012110070000045 від 4 грудня 2012 року, зокрема, за ч.2 ст. 233 («Незаконна приватизація державного, комунального майна), ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем», ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).