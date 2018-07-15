Доба ООС: поранено ще двох військовослужбовців

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея? Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74) Боже, що він несе… (6) Краще зміни до Статуту НАТО внести (0) От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0) Чудово, але Рада до НАТО не піде (0) Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4) Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ