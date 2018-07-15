Прощальные снимки на память о ЧМ-2018: Россия устала притворяться нормальной (фото)

Фух!.. Чемпионат закончен – РФ может расслабиться: хватит корчить из себя нормальную страну и «вежливых людей», кажется, всех опять «переиграли» и провели.

Великий господин один – вот и зонт один для него заготовили холуи. Господин это, разумеется, воспринял как должное.

Президент ФИФА (на него как раз льет больше всего с зонта Путина), президент Франции, президент Хорватии (дама) – да езжайте уже в свою «гейропу», задолбали…

Вот и вам зонтики принесли – давайте уже, чешите!..

Как говорил Александр III, «Европа подождет, пока русский царь рыбу ловит». Вот именно, похоже – уже дождались европейцы…