Доба ООС: ще 1 поранений

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 16 липня говориться:

«Упродовж минулої доби, 15 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.

За даними розвідки одного окупанта знищено ще одного поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного».