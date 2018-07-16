Booking наконец присоединился к антикрымским санкциям

Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении аннексированного Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских объектах размещения.

Как сообщает «Крыминформ», сайт компании информирует об этом при попытке забронировать отель или хостел в любой точке полуострова: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».

Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com. «С сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей, и нет возможности написать отзыв», – написала в своем Facebook Наталья Кириченко из Судака.

Она также разместила официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. «Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе», – гласит официальная позиция сервиса.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в Амстердаме в 1996 году. На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся более 1,7 млн объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.