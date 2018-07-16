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Л. Толстой тоже подрабатывал на выборах мэра Москвы?.. В банде «ДНР» открылась заманчивая вакансия

Российский писатель-каратель Женя Прилепин (позывной «Захар») освободил комфортабельный «блиндаж»-люкс в оккупированном Донецке и отправился на заработки в столицу РФ.


О том, что каратель народа Чечни, экс-«омоновец» и пособник бандитов «ДНР» Прилепин покидает свой пост «замкомбата» в связи с повышением по службе – возглавил уже целый штаб (кандидата в мэры Москвы от Компартии РФ) - стало известно в июне. А на прошлой неделе Женя уже вернулся в российскую столицу, ибо выборы не за горами – уже в сентябре, время пошло – деньги полились. Нечто подобное прогнозировалось знающими натуру Жени людьми изначально, еще полтора года назад (когда этот яркий представитель российской интеллигенции объявил, что уходит в «батальон спецназа»).

Но Женя напирал на то, что он лишь продолжатель «славных» традиций русской литературы, указывал в числе своих предшественников Льва Толстого, воевавшего на Кавказе и Крыму, и т.п. Как известно, российский интеллигент всегда легко оправдает любой свой самый подлый поступок подходящим примером из творчества и биографии русских классиков.

Его соратников по борьбы за «светлое будущее народов ДНР» давно в этом гламурном московском «замкобате» разочаровались, и бегство «Захара» с «передовой» стало поводом высказать ему вслед все, что у них накипело. Примеры такой реакции приводит сегодня Остров:

«Крысы побежали с тонущего корабля «Правительство Захарченко»... А эта крыса не чует, она знает, что пора бежать»…

«Нелегко нам теперь придется, если рухнет основной бастион нашей обороны в самом центре Донецка – отель «Прага». Именно там все время держал оборону Захар Прилепин… Одно утешает, что Захар Прилепин пообещал по-прежнему давать советы Александру Захарченко, наведываясь, поелику это будет возможно, в осиротевший Донецк… Не бросай нас Захар, осиротел край донецкий»…

«Раздутая утка этот ваш Прилепин. Бесспорно, в медийном пространстве его тянули за уши, самому Путину дали от нашего имени вопрос задать, но с точки зрения подразделений и общей системной динамики его выход вообще ничего не коснулся. Ведь кроме активного самопиара и попыток участия в пропаганде и создании светлых образов вождей к жизни подразделения он отношения не имел, кроме разве что денежек подзаработать»…

«Высказанная самим героем версия в стиле «Я устал, я ухожу» на правду не тянет – нехитрый, но эффективный пиар, и рост продаж книг во всех магазинах РФ и ДНР, - не та вещь, от которой отказываются просто так…кто-то настойчивый пилит сук под любимым фельдмаршалом»…

Однако PR-команда главаря «ДНР» Александра Захарченко, пишет «Остров», вступилась как за «крысу», так и за «корабль». Дескать, никто не тонет и никто никуда не бежит: «Так, например, российский советник главаря «ДНР» по имиджу Александр Казаков отметился большим постом о том, что Прилепин вовсе не покинул «ДНР», а просто сменил место своей дислокации с оккупированного Донецка на Москву. «Зря радуетесь! Проводя часть времени в России, Прилепин создаст для наших общих противников еще больше проблем... Он справедливо счел, что больше пользы Донбассу принесет вне батальона и передовой», - успокаивает он. По заявлениям Казакова, Прилепин был и остается «Воином Империи», который, если надо, в один день вернется в строй».


"ОБКОМ"

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16 Июля 2018 21:56

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 