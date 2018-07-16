Запропонована Путіним оборудка «транзит на Стокгольм» отримала реакцію «Нафтогазу України»

У «Нафтогазі» прокоментували заяву сьогоднішню заяву президента РФ щодо транзиту газу через Україну.

Як повідомляє УНН, комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко написав в мережі Facebook наступне:

«Путін каже, що Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольському арбітражі.

По-перше, два спори (щодо контракту на поставку газу та контракту на транзит газу) між Газпромом та Нафтогазом вже були врегульовані в Стокгольському арбітражі», - написав Вітренко.

За його словами, проблеми «лише» у тому, що Газпром не виконує рішення арбітражу – «не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує нам 2,6 млрд дол компенсації, яку визначив арбітраж».

«По-друге, ми готові врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, з яким ми нещодавно звернулися до Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, ми вимагаємо від Газпрому приблизно 12 млрд дол США. І ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція - контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитний тариф», - додав він.

За словами Вітренка, «якщо цей спір ми будемо «врегульовувати» в арбітражі, то практично нереально закінчити до кінця 2019 року. У кращому випадку - до кінця 2020 року».

«Чи готові Газпром і Німеччина зупинити будівництво Північного потоку-2 до закінчення нового арбітражу?» - запитує комерційний директор «Нафтогазу України».

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