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Доба ООС: поранено ще одного українського військовослужбовця
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У ранковому зведенні на 07:00 17 липня говориться:
«Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим, в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.
Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.
За даними розвідки двох окупантів було поранено.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вогонь відкривати не наважились».
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