Украина проиграла апелляцию в деле о захвате «Укртатнафты» Коломойским Цена поражения – 112 млн долларов.

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти», который еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации за захват Кременчугского НПЗ группой «Приват». Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, передает УкрРудПром со ссылкой на enkorr. Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где «Татнефть» пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации. Как сообщалось, «Татнефть» в апреле 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Кроме того, осенью 2017 года «Татнефть» отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «Укртатнафта») с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. В 2016 году аналогичный иск к государству Украина предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата «Укртатнафты» владела 28,8% предприятия. Изначальный размер затребованной компенсации — $300 млн, слушания по делу запланированы на начало мая 2018 года. Напомним, «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг «Укртатнафты». «Укртатнафта» создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций «Укртатнафты» принадлежало структурам, близким к «Татнефти», министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно «Татнефти». Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу «Татнефти» и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО «Татнефть» $112 млн, а также проценты. При этом в 2014 году «Укртатнафта», находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время «Татнефть» добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

"ОБКОМ" Версия для печати 17 Июля 2018 13:55 Опубликовать Tweet





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