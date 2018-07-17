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«Titushki»: разгул «борцов» с антикоррупционерами и бессилие полиции нарушили покой посольства США
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено сегодняшними нападениями «титушек» на председателя правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина и здание Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter:
«Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе», - заявили американские дипломаты.
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