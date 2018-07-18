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НАБУ не виключає, що на офіс бюро напали тітушки Авакова за сприяння поліції Авакова

НАБУ майже не має ілюзій: це помста за «справу рюкзаків» сина Авакова.


Національне антикорупційне бюро України зробило заяву щодо проникнення тітушок до будівлі НАБУ. В заяві говориться:

«17 липня 2018 року під час акції протесту організована група тітушок між 11:00 і 12:00 годинами увірвалася до будівлі НАБУ. Спочатку ці особи зайшли до громадської приймальні з метою передати звернення. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ.

Представники поліції, які знаходилися поруч, жодним чином не заважали їхнім діям. Тільки після того, як ці так звані протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і ввічливо попросили їх вийти.

Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ — народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем Міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС. Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду.

Нагадуємо, що минулого тижня стало відомо про рішення прокурора САП закрити справу щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ та близького родича очільника МВС. Йдеться про так звану «справу рюкзаків». НАБУ висловило категоричну незгоду з цим рішенням та вважає, що детективи зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду за обвинуваченням у розтраті 14,5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Вважаємо, що акція 17 липня є атакою на НАБУ за його принципову позицію в розслідуванні корупції представників правлячої еліти.

НАБУ не має жодних ілюзій щодо об’єктивності розслідування Національною поліцією сьогоднішніх подій».


"ОБКОМ"

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18 Июля 2018 09:46

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 