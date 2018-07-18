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У Києві знайшли понад 600 потенційно вибухонебезпечних авто
За результатами перевірок у Києві виявили 631 занедбаний покинутий автомобіль.
Про це КМДА повідомила у відповідь на запит УНН.
«На виконання окремого доручення Київського міського голови В. Кличка здійснено обстеження територій районів на наявність старих, покинутих, занедбаних авто в кількості – 631, а саме: Голосіївський – 38; Дарницький – 107; Деснянський – 46; Дніпровський – 36; Оболонський – 13; Печерський – 46; Подільський – 44; Святошинський – 102; Солом'янський – 91; Шевченківський – 108», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко доручив здійснити обстеження територій в усіх районах столиці з метою виявлення старих покинутих автомобілів.
14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув старий покинутий автомобіль, постраждали четверо дітей. Причиною могла стати граната РГД-5, яка знаходилася у авто і фрагменти якої були вилучені з місця події.
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