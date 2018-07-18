Бандиты «ДНР» подделывают дневник журналиста Стаса Асеева и угрожают арестовать его маму (фото)

Об этом сообщил сегодня экс-нардеп Егор Фирсов.

В своем блоге на «Украинской правде» Фирсов написал:

«Важная информация о Станиславе Асееве (Васине)

Недавно в интернет-изданиях боевиков стали появляться публикации, которые приписывают Асееву. Террористы якобы нашли дневник Стаса и публикуют из него отдельные главы. В этих текстах Стаса пытаются выставить разведчиком, который выполнял различные задания по приказу украинских силовиков.

Стас, якобы от себя описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам взорвал Мотороллу и Гиви. Не обошлось и без пропагандистских заготовок. В одном из эпизодов Стас «описывает» взрывы фосфорных бомб, выпущенных ВСУ. И таких откровенных манипуляций масса.

Насколько мне известно, цель боевиков – убедить всех, что Стас не журналист, а шпион. На этом они хотят строить обвинение и дальнейший судебный процесс. И именно поэтому появились публикации «дневника». Собственно, ничего нового они так и не придумали, каждый украинский журналист обвиняется ими в сотрудничестве со спецслужбами.

Также мне сообщили, что Стаса шантажируют мамой. Угрожают посадить и ее, как сообщницу. Все это для того, чтобы он под камеру оклеветал себя и подтвердил все, что описано в «дневнике». Такой вариант возможен, зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму.

Едва ли не последней возможностью сопротивления Стас пользуется: с 28 июня он объявил голодовку. По последней информации, его начали кормить насильно.

Но я бы хотел предостеречь и поубавить пыл сотрудников «МГБ» и их кремлевских кураторов. Оригинальный и подлинный дневник Асеева находится у меня. Для того, чтобы развеять все сомнения, прилагаю фотографию.

Поэтому разыгрывать весь этот дешевый фарс с ДРГшником-разведчиком не имеет смысла. Никто не поверит в подобный бред, кроме, конечно, «патриотов республики».

Кстати, на счет «патриотов», им есть над чем подумать. Как дневник, изъятый при обыске квартиры Стаса, оказался у меня? Эта задачка сложнее, чем шантажирвать голодающего и угрожать расправой над матерью».