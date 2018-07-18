Кличко не очікує подарунків і заховається у лісі на американо-канадському кордону

Мер Києва Віталій Кличко у свій день народження, який відзначає 19 липня, буде у відпустці та на кілька днів поїде з Києва.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє його прес-служба.

«Протягом останніх десяти років я святкую свій день народження зі своїми дітьми. Зараз вони в таборі у Сполучених Штатах, в лісах на кордоні з Канадою, - розповів Кличко. - Я туди полечу, щоб з родиною, разом з дітьми, відсвяткувати свій день народження. А наступного тижня вже повернусь до роботи. Справ багато. Довго відпочивати не буду», - відзначив міський голова.

На запитання, який подарунок він хотів би отримати, мер Києва відповів, що щира увага близьких та друзів - найкращий подарунок для нього. «Знаєте, вже минув той вік, коли очікуєш якихось подарунків. Найбільший подарунок – це увага. Більшого не потрібно», - сказав Віталій Кличко.