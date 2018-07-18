З початку року 411 підозрюваних чекають своїх законних браслетів

За інформацією Нацполіції, з початку 2018 р. працівниками поліції було застосовано електронні засоби контролю за рішеннями судів до 169 осіб.

Про це повідомили у Департаменті зв’язку та телекомунікацій Національної поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.

«У той же час до 411 осіб електронні засоби контролю не були застосовані внаслідок відсутності вільного обладнання електронного контролю», — зазначили у відомстві.

Також у поліції повідомили, що наразі підрозділи поліції мають 518 комплектів електронних засобів контролю.

Крім того, розповіли у поліції, протягом року зафіксовано 18 випадків виходу з ладу «браслетів» не з вини підозрюваних. При цьому, додали у відомстві, підозрювані двічі ламали електронні засоби контролю.

Минулого року поліція зафіксувала 22 випадки пошкодження електронних засобів контролю з боку підозрюваних та обвинувачених, яким їх було одягнуто за рішеннями судів.