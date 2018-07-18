Україні цікаво, що з приводу неї говорили Трамп і Путін

Київ просить роз'яснень у Вашингтона про нібито обговорення на зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі «нових пропозицій» щодо врегулювання ситуації на Донбасі і в анексованому Криму.

«Україна запросила офіційних роз'яснень у Вашингтона про нібито обговорення на американо-російської зустрічі в Гельсінкі «нових пропозицій з врегулювання ситуації в південно-східних регіонах України», про що заявив президент Росії у своєму інтерв'ю російським ЗМІ», - повідомило в середу агентству Інтерфакс-Україна джерело в дипломатичних колах.

Співрозмовник агентства також уточнив, що Київ запропонував Вашингтону офіційно спростувати цей факт у разі непідтвердження цієї інформації.

Як повідомлялося, 16 липня в столиці Фінляндії відбулися переговори між Д.Трампом і В.Путіним.

Президент РФ в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що домовився з Д.Трампом про нові способи врегулювання ситуації на сході і півдні України.

«Друге: ми говорили про Україну. Там є деякі ідеї нові стосовно способів врегулювання кризи на південному сході країни. Домовилися пропрацювати це поки що на експертному рівні. На мій погляд, це теж позитивний такий елемент руху вперед», - заявив Путін.