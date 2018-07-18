«Треба поважати народ»: уряд вирішив обмежити рівень жадібності менеджерів держкомпаній

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в українських державних компаніях необхідно заборонити виплату надмірних бонусів та винагород.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу, повідомляє Українська правда. За його словами, це виважене та справедливе рішення.

«Я вважаю, що зарплати мають бути достойні, премії мають бути достойні, щоб люди не займалися корупцією. Але щодо жадібності та надмірності, фантастичних якихось цифр, які планується чи пропонується виплачувати, я такого підтримувати не можу», - сказав очільник уряду.

Він зазначив, що в державних компаніях мають платити добре, але не надмірно, оскільки служити державі - це вже привілей.

«Тому я вважаю, що в цьому питанні слід поставити крапку. Я поважаю корпоративне управління, прозорість наглядових рад. Але прошу поважати, у тому числі, український народ. Сприймати реальність, а не жити в захмарних цифрах та історіях», - заявив Гройсман.

Прем'єр попросив підтримати заборону виплати бонусів та винагород і доручив Міністерству економічного розвитку виписати це рішення у відповідності до «кращих практик корпоративного управління і визначити ті стелі, за які нікому не дозволено вистрибувати».

«Завдання всіх держкомпаній - це захищати свою країну, підвищувати економіку і робити свою справу не тільки за гроші, а по совісті і з чистим, відкритим серцем», - додав він.

Присутні одноголосно підтримали цю ініціативу після чого Гройсман доручив якнайшвидше оформити рішення і за три дні подати йому документ на підпис.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом». Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

У жовтні 2016 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати. У результаті цього замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.