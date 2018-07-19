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Депутати пропонують відірвати Ахметову «Роттердам+»: зареєстровано відповідний законопроект

Чотирнадцять народних депутатів подали законопроект, яким пропонують скасувати так звану формулу «Роттердам+».


Проект закону №8626 зареєстрований на сайті парламенту,повідомляє Економічна правда.

Депутати пропонують встановлювати ціни на вугілля для розрахунку тарифів у розмірі 90% від їх ціни в Роттердамі (дисконт за вміст сірки - ЕП), з врахуванням ціни транспортування територією України.

Наразі діюча формула тарифу на електрику з вугілля передбачає 100% його ціни в Амстердамі плюс вартість транспортування починаючи із самого Роттердаму.

Окрім цього, у законопроекті пропонується дозволити: імпорт електричної енергії завдяки встановленню відповідного тарифу на неї; знизити акциз на електроенергію з 3,2% до 0,1%; підняти рентну плату за вугілля усіх видів до 5% (наразі на енергетичне вугілля становить 0,75% - ЕП.); скасувати сплату ренти на вугілля для всіх шахт, що отримують дотації з бюджету (фактично, держшахти) та встановити за базу сплати ренти за вугілля його ціну в Роттердамі.

Таким чином, на думку авторів, ціни на електроенергію в Україні знизяться на 15% при одночасному збалансуванні доходів бюджету.

Автори законопроекту зазначають, що 85% вугільних підприємств та 80% підприємств теплової генерації та теплоелектростанцій України належать енергетичному холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

За даними фінансової звітності компанії, в 2016 році (після запровадження формули «Роттердам+») річний показник EBITDA (операційний прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) енергохолдингу ДТЕК виріс в 2,4 рази до 17,8 млрд гривень.

У 2017 році показник EBITDA покращився ще на 29% до 23 млрд гривень або 865 млн доларів. Таким чином, з моменту запровадження формули «Роттердам+» прибутки компанії зросли у 3 рази.

Автори також вказують, що експортна ціна за кВт/год електроенергії нижча, ніж ціна для українських споживачів.

Так, за даними Держстату, у 2017 році середня вартість експорту електроенергії склала 1,21 грн за кВт/год. При цьому, для українських підприємств оптова ціна електроенергії у 2017 році складала в середньому 1,35 грн за кВт/годину.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.


"ОБКОМ"

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19 Июля 2018 11:42

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 