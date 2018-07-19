Аудиту не було, обліку нема, у мера день народження: Київрада не скасовувала подорожчання проїзду

Київська міська рада відмовилася скасувати підвищення вартості на проїзд в комунальному транспорті до автоматизації обліку оплати проїзду та аудиту столичного метрополітену й «Київпастрансу».

За відповідне рішення проголосували тільки 24 депутати, передає Укрінформ.

За словами автора проекту рішення депутата фракції «Свобода» Юрія Сиротюка, планувалося скасувати розпорядження від 5 липня, яким було підвищено вартість проїзду в комунальному транспорті.

Документом передбачалося заборонити підвищення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у Києві до впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду та проведення повного незалежного публічного аудиту комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс».

12 липня мер Києва підписав розпорядження, згідно з яким з 14 липня у столиці вдвічі подорожчає вартість проїзду у комунальному транспорті.

Вартість разової поїздки у комунальному транспорті зросла до 8 грн.

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