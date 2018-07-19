Да хоть санкции вводите, лишь бы «ихтамнетов» вывели: Гройсман ответил на угрозы Рашистской Федерации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина не боится возможных санкций России против украинских физических и юридических лиц.

«Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже тяжело переоценить. Более 10 тысяч людей убиты, почти 40 тысяч ранены, 1 млн 700 тысяч перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?» - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина во время рабочей поездки в Киевскую область в четверг.

В.Гройсман отметил, что России не санкции нужно вводить, а выводить свои войска из Украины.

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», - подчеркнул премьер.

Ранее российские СМИ сообщили, что РФ готовит санкционный список против нескольких сотен физических и порядка ста юридических лиц Украины.