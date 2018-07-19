Донос, не иначе: Симоненко возмущен, что киберполиция каким-то образом пронюхала о существовании в подполье Интернета сайта КПУ

«Сейчас не 37-й год! Нет андроповщине!» - хотел бы крикнуть лидер Компартии Украины, но опомнился и прикусил язык.

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявляет о проведении сотрудниками киберполиции обыска в столичном офисе партии с целью закрытия партийного сайта.

Об этом он сообщил Укринформу.

«Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ для закрытия сайта. Основанием является решение суда, в котором и написано о закрытии сайта», - сказал Симоненко.

По его словами, основанием же для закрытия сайта является размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины действительно проводят следственные действия в киевском офисе запрещенной Коммунистической партии. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко.

«Сейчас проводятся следственные действия, позже дадим более расширенную информацию», - сказала Квитко.

На данный момент сайт КПУ не работает.

От «Обкома»: О том, что такой сайт вообще существует и даже работал, широкие массы трудящихся узнали благодаря бдительности киберполиции и сегодняшнему обыску