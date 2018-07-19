Хлорный шантаж Коломойского заинтересовал Антимонопольный комитет

Действия относительно прекращения производства и/или реализации АО «ДнепрАзот» жидкого хлора могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Такое заключение содержится в рекомендательных разъяснениях Антимонопольного комитета, предоставленных 19 июля АО «ДнепрАзот» относительно соответствия действий законодательству о защите экономической конкуренции, сообщается в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении Укринформа.

«Действия относительно прекращения производства и/или реализации товара АО «ДнепрАзот»- хлора жидкого - могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренные пунктом 5 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», - говорится в рекомендательных разъяснениях.

Что касается действий относительно прекращения производства и/или реализации других товаров - аммиака, карбамида, соды каустической, соляной кислоты и гипохлорита натрия, то в ведомстве решили, что ДнепрАзот предоставил недостаточно информации для заключения АМКУ относительно наличия в таких действиях признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 5 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

В разъяснениях также не содержится четкого ответа, будет ли нарушением законодательства повышение ДнепрАзотом цен на товары, в том числе жидкий хлор.

«Действия относительно повышения цен на товары АО «ДнепрАзот», в том числе на хлор жидкий, - предоставленной АО «ДнепрАзот» информации недостаточно для дачи заключения о наличии в таких действиях признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 1 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», - утверждают в АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором, отмечают в ведомстве. Цены на хлор жидкий свободные и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно.

«Утверждения общества о том, что цены, по которым АО «ДнепрАзот» реализовывало и планировало реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности отрасли и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве», - отмечается в пресс-релизе .

Также в АМКУ считают безосновательными ссылки АО «ДнепрАзот» (с указанием данных электронной системы закупок Prozorro) на субъектов хозяйствования - посредников, поставляющих хлор жидкий предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, значительно выше отпускных цен ДнепрАзота.

Антимонопольный комитет напоминает, что Законом Украины «О публичных закупках» не ограничено право АО «ДнепрАзот» выступать самостоятельным участником в процедурах закупок предприятиями централизованного водоснабжения хлора жидкого и предлагать такую цену товара, которую предприятие считает справедливой и экономически обоснованной.

Как сообщалось ранее, в Украине могут возникнуть проблемы с централизованным водоснабжением из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора АО «ДнепрАзот». Частичная, а тем более полная остановка производства хлора несет угрозу эпидемиологической катастрофы в стране, особенно в летний период.

При этом, на «ДнепрАзоте» заявляют, что возобновление производства хлора для очистки питьевой воды будет возможно после повышения цен на продукцию. Как утверждают на предприятии, соответствующее экономическое обоснование направлено в АМКУ, и «ДнепрАзот» ждет решения антимонопольного ведомства.

Также отмечается, что производство аммиака и карбамида в АО «ДнепрАзот» стало экономически невыгодным в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа.

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