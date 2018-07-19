САП, НАБУ і ГПУ «забуцали» підозру Корчак

Антикорупційна прокуратура повернула детективам НАБУ проект підозри для екс-голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак.

Про це Українській правді повідомили джерела в керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

У САП пояснюють, що Національне антикорупційне бюро мало направити проект до них, але направило документ одразу до Генпрокуратури.

ГПУ, в свою чергу, все ж віддала підозру до процесуальних керівників – у САП.

В свою чергу Антикорупційна прокуратура повернула підозру в НАБУ на доопрацювання.

ЯК відомо, НАБУ з жовтня 2017 р. розслідує справу щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.