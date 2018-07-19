Питання кримськотатарських змін Конституції відкладається до осені

Проведення зустрічі з Президентом щодо питання внесення змін до Конституції в питанні статусу кримських татар скоріш за все відбудеться восени.

Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України від фракції БПП Сергій Алєксєєв.

«Не відомо (коли саме відбудеться зустріч з Президентом щодо змін в Конституцію про кримських татар — ред.), я ще не отримував запрошення на цю зустріч. Я вважаю, що це відбудеться вже восени, бо народні депутати зараз можуть бути на округах — це ті, хто є членами цієї Конституційної комісії», — розповів С.Алєксєєв.

Він додав, що, скоріш за все, на зустрічі з Президентом України буде розглянуто питання «затвердження напрацьованого Конституційною комісією по Криму».

«Буде розглядатись питання внесення Президентом України відповідного законопроекту до Верховної Ради. Там є багато напрацювань щодо статусу Криму — ми хочемо на конституційному рівні закріпити питання півострову, внести відповідні зміни до Конституції, що Крим хоч і є тимчасово окупованої територією, але це територія України, на якій іде визвольний процес і багато інших речей, пов’язаних з міжнародним правом щодо статусу Криму на сьогодні», — резюмував С.Алєксєєв.

Як повідомлялось раніше, найближчим часом має визначитись дата проведення Конституційної комісії з питання внесення змін до Конституції в питанні статусу кримських татар.