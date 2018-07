ЕС ответил Штатам: ввел квоты на 11 видов металлопродукции из Украины

19 июля вступило в силу решение Еврокомиссии о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по металлопродукции.

В целом предмет расследованием включает 28 видов металлургической продукции, к 23 видам из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Решение Европейской комиссии ввести временные защитные меры в отношении импорта стальной продукции распространяется в том числе на 11 видов украинской металлопродукции. Об этом сообщает сайт Минэкономразвития, передает УкрРудПром.

В ЕК принятия мер объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия введенных Соединенными Штатами тарифов.

Тарифные квоты будут применяться на основе принципа «first come, first served» (первый пришел — первый получил), а после того как квота будет исчерпана, для следующих поставок будет применяться пошлина в размере 25%.

Кроме Украины, под действие защитных мер попала продукция из Бразилии, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Молдовы, Саудовской Аравии, ЮАР, Македонии, Турции и Вьетнама.

Согласно опубликованному решению Европейской комиссии 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы (Hot Rolled Sheets and Strips), холоднокатанные листы (Cold Rolled Sheets), заготовка стальная квадратная (Quarto Plates), прутки (Rebars), нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections), катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod), уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections), трубы для газопроводов (Gas pipes), профильные секции (Hollow Sections), бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes), нелегированная проволока (Non Alloy wire).

17 видов украинской металлопродукции, в отношении которых и в дальнейшем будет проводиться расследование, пока не ограничены защитными мерами. К ним относятся: листы из электротехнической стали (Electrical Sheets (other than GOES), листы с металлическим покрытием (Metallic Coated Sheets), листы с органическим покрытием (Organic Coated Sheets), прокат с гальваническим и другим покрытием (Tin Mill Products), нержавеющие горячекатаные листы и полосы (Stainless Hot Rolled Sheets and Strips), листы из холоднокатаной нержавеющей стали (Stainless Cold Rolled Sheets and Strips), мелкосортный прокат и легкие секции (Merchant Bars and Light Sections), нержавеющая проволока (Stainless Wire Rod), листовой профиль (Sheet Piling), горячедеформированные трубы (Bearing Tubes and Pipes), большие сварные трубы (Large Welded Tubes), другие сварные трубы (Other Welded Tubes), горячекатаные плиты из нержавеющей стали (Stainless Hot Rolled Quarto Plates), текстурированные листы из электротехнической стали (Grain Oriented Electrical Sheet), продукция для железных дорог (Railway Material), другие бесшовные трубы (Other Seamless Tubes), нелегированные и легированные холоднокатаные бруски (Non Alloy and Other Alloy Cold Finished bars).

«Минэкономразвития вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что: ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС», — говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что Украина имеет торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализация которых предусматривает двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер способом , создающим искусственные и чрезмерные барьеры в торговле.

«В отношении товаров по которым одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм. Украина является развивающейся страной, для целей защитных расследований (что закреплено в статье 43 Соглашения об ассоциации с ЕС) и в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из-под действия мер (в случае их введения)”, — пояснили в министерстве.

В сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряда украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Еврокомиссией.