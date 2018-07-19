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Священик УПЦ (МП) намагався вивезти до Москви понад 50 тисяч доларів - пожертви прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври

А на митниці хрестився обома руками, що ніякої валюти не везе і не ховає.


Про це повідомляє Судова влада України.

Служитель київського храму, слідуючи у якості пасажира потягу «Київ-Москва», переміщував через митний кордон України не задекларовані валютні цінності. При огляді особистих речей у нього було вилучено 52 700 доларів США.

Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 Митного кодексу України (Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення), конфіскував вилучену валюту та призначив штраф у розмірі 100 % не задекларованих грошових коштів.

Проте, з таким рішенням не погодилися ні адвокат, ні особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, і подали на постанову місцевого суду апеляційні скарги. Апелянти просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не мав наміру приховувати грошові кошти, які є пожертвами прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння.

Суддя Апеляційного суду Сумської області, розглянувши матеріали справи, відмовив стороні захисту в задоволенні їхніх апеляційних вимог, оскільки особа усвідомлено не задекларувала кошти, які переміщувала через митний кордон України. Священик Київо-Печерської лаври, заповнюючи декларацію, зазначив, що переміщує з собою одне місце з ручною поклажею і валюту у розмірі 70 Євро. Крім того, в ході усного опитування також повідомив, що ні валюти, крім задекларованої ним, ні будь-яких інших товарів та предметів, які б підлягали обов’язковому декларуванню, він через митний кордон України не переміщує.

Таким чином, згідно рішення суду, священика Києво-Печерської лаври було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено ст.472 Митного кодексу України, та конфісковано в дохід держави вилучені 52 700 доларів США. Крім того, служитель київського храму поповнить державну казну ще на 1420160,69 гривень у вигляді сплати штрафу за порушення Митного кодексу України.


"ОБКОМ"

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19 Июля 2018 21:56

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 