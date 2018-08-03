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Рух «Чесно» звинуватив у «тиску» свого співзасновника – нардепа Сюмар

Громадський рух «Чесно» повідомляє про те, що на авторів викривальних публікацій здійснюється тиск.


В повідомленні говориться:

«Ми відчули тиск з боку голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторії Сюмар, яка була однією із співзасновників руху ЧЕСНО. Після наших публікацій про незадекларований будинок на ділянці матері народної депутатки, замість того, щоб дати руху ЧЕСНО публічно відповіді на питання, які виникли, Сюмар намагалася вийти різними шляхами на редакцію і керівництво ГО «Центр ЮЕЙ», зокрема на Олега Рибачука, щоб перевести спілкування у неформальну площину”, - заявляє Віта Думанська, координаторка руху ЧЕСНО.

Думанська резюмує: «Залишився рік до президентських і парламентських виборів. Рух ЧЕСНО як і раніше моніторитиме доброчесність політиків і їхні декларації. Ми просимо всіх політиків зважити, що будь-які спроби втрутитися у редакційну політику чи методологію руху ЧЕСНО будемо викривати публічно. Для нас нема різниці чи політики є «новими» чи «попередниками», ми працюємо за єдиними стандартами та підходами в частині моніторингу діяльності українських політиків. Для всіх закон один, як і критерії, за якими проводиться моніторинг. І ми спілкуємося з політиками, про яких пишемо матеріал, виключно в публічній площині».

Нагадаємо, народна депутатка Світлана Заліщук, яка була співзасновницею руху ЧЕСНО, надавала публічно пояснення руху ЧЕСНО, коли виникли питання щодо її квартири.

Громадський рух ЧЕСНО завжди готовий додати коментарі і зауваження навіть після того, як матеріал опубліковано.

Контакти руху ЧЕСНО, за якими можна телефонувати, щоб надати коментарі або документи: 067 327 76 33, info.chesno@gmail.com».


"ОБКОМ"

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03 Августа 2018 15:32

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 