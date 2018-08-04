Доба ООС минула без втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 04 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 03 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 6 разів із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, ворог 3 рази обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів. Також обстрілу із мінометів калібром 82 мм зазнали захисники Талаківки, а по позиціях наших військ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

За даними розвідки один окупант загинув та один дістав поранення».