Оккупанты востока Донбасса объявили оба захваченных ими курорта зоной повышенной опасности (шокирующие фото)

Скопление в этих двух точках побережья Азовского моря «народных» отдыхающих чревато смертельными неприятностями, особенно для посторонних.

Так обрисовал ситуацию в поселке Седово и городе Новоазовске один из главарей «ДНР» Денис Пушилин, передает Остров.

Повышенной террористической опасностью на побережье Азовского моря он попытался объяснить очередной запрет патрулю СММ ОБСЕ провести мониторинг ситуации в Новоазовске и Седово.

«Вчера лично встречался с Александром Хугом, и мы обсуждали, в том числе и вопросы посещения юга «республики». Александр был предупрежден о сложной ситуации в этих районах. Известно, что эти два населенных пункта являются единственными курортными зонами у моря в «республике». Наплыв людей колоссальный. Возможности для проведения диверсий и других провокаций такие же. Именно поэтому мы не можем гарантировать безопасность представителям Миссии в этих районах, так как не исключаем таких диверсий, которые могут привести к трагическим последствиям», - рассказал господин Пушилин.

Как сообщалось ранее, поселок Седово и город Новоазовск террористы «ДНР» превратили в закрытую зону. Въезд отдыхающих осуществляется после тщательного досмотра. Патруль СММ ОБСЕ ни разу не получил разрешения обследовать этот район.

От «Обкома»: На прошлой неделе «отдых» на побережье в Седово скрасило (во всех смыслах) вот такое явление:

Отдыхающие недоумевают, решая поистине гамлетовский вопрос: «Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись?» ((с) Лесь Подервянский):

А в соцсетях гадают, какова же природа этого зловонного чуда.