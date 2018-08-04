В РФ заочно обвинили очередного россиянина, воюющего в Украине против российских «ихтамнетов»

Антону Королеву «шьют» статью «наемничество» - потому что он сражается на стороне «братского» народа против банд наемников из РФ.

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение гражданину России, участвующему в боевых действиях на юго-востоке Украины, сообщает Лента.ру.

Антону Королеву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека»).

«Антон Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций. Осенью 2014 года он выехал на территорию Украины, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона «Азов», поддерживаемого правительством Украины. Королев прошел специальную подготовку, овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, начиная с 2015 года Королев принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против «сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик».

Следствие направило запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело в отношении Антона Королева будет направлено в суд заочно.