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Політв’язень Олександр Костенко вже у посольстві України у Москві
Кримчанин Олександр Костенко, який звільнився з російської колонії, разом з українськими консулами прибув до посольства України в Москві.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
«Як поінформував Держсекретар МЗС України Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибули до нашого посольства в Москві під ранок, о 5. Після короткого відпочинку збираються на Київ», - написала Геращенко.
Вона ще раз наголосила, що «планується, що повернуться в і Україну у понеділок-вівторок і що обійдеться без сюрпризів на кордоні».
Нагадаємо, Костенко у РФ звинуватили у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику «Беркута» у лютому 2014 року і зберіганні частин вогнепальної зброї, за що 15 травня 2015 року «Київський районний суд» Сімферополя присудив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.
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