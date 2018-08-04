«Реформирование» Рады начнется с создания «офиса реформ»

Осталось дождаться поддержки «партнеров», набрать экспертов – и вот тогда спикер будет соблюдать регламент, а нардепы – голосовать только своими карточками.

В Верховной Раде рассматривается возможность создания офиса продвижения реформ по разным направлениям. Об этом в субботу сообщил журналистам председатель парламента Андрей Парубий, передает Интерфакс-Украина.

«У нас есть дискуссия с нашими партнерами об экспертной помощи. Это должно быть определенное количество специалистов, которые помогали бы во внедрении, в том числе реформы парламента… и других реформ, которые происходят», - сказал он журналистам.

По словам Парубия, специалистов планируется набрать через конкурс.

«Я не могу сказать, что этот вопрос уже решен. Сейчас по этому поводу мы ведем дискуссии с нашими партнерами, которые поддерживают украинский парламент и Украину», - подчеркнул спикер.