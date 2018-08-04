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«Реформирование» Рады начнется с создания «офиса реформ»
Осталось дождаться поддержки «партнеров», набрать экспертов – и вот тогда спикер будет соблюдать регламент, а нардепы – голосовать только своими карточками.
В Верховной Раде рассматривается возможность создания офиса продвижения реформ по разным направлениям. Об этом в субботу сообщил журналистам председатель парламента Андрей Парубий, передает Интерфакс-Украина.
«У нас есть дискуссия с нашими партнерами об экспертной помощи. Это должно быть определенное количество специалистов, которые помогали бы во внедрении, в том числе реформы парламента… и других реформ, которые происходят», - сказал он журналистам.
По словам Парубия, специалистов планируется набрать через конкурс.
«Я не могу сказать, что этот вопрос уже решен. Сейчас по этому поводу мы ведем дискуссии с нашими партнерами, которые поддерживают украинский парламент и Украину», - подчеркнул спикер.
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