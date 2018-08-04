Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки: поранено двох поліцейських

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведення станом на 18:00 04 серпня говориться:

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Разом із цим, о 10.50 противник відкривав вогонь застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки. Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою».