Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки: поранено двох поліцейських

 

11 августа

10:56

Подвоз горячей воды для жителей киевских «Теремков» будет затруднен: ДТЭК Рината все подходы к массиву перекопает

08:42

Луценко пояснив, чому прокурори не прийшли до суду над Кернесом: вони всі одразу захворіли

08:11

Доба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

10 августа

22:56

СБУ в АР Крим перехопила російське судно з санкційного списку

22:00

Влада Львова опинилася в анекдотичному становищі: або двері зняти, або зупинки переробляти

21:09

РФ проиграла Европе спор о «Третьем энергопакете», запрещающем газодобытчикам владеть магистральной «трубой»

20:31

Российского полковника-орденоносца, отдавшего приказ об обстреле пассажирского автобуса под Волновахой, разрешили осудить заочно

20:19

НАЗК надало Луценку привід відсвяткувати вечір п’ятниці

18:23

Екс-менеджера ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова «закрили» у закритому режимі

18:07

«Укрзализніця» підрахувала кількість пасажирів і грошей від українсько-російських перевезень

17:04

Зниклий позавчора на Донбасі військовий загинув

16:56

В армії України незабаром з’явиться нова гаубиця. Дівоче ім'я - «Богдана Натівна» (фото)

14:45

Оккупанты ОРДО перевели всех автомобилистов на «народные бляхи»

14:11

Голова НАБУ анонсував нові підозри нардепам

13:09

ОБСЕ зафиксировала: ночью колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс – мимо пунктов пропуска

12:47

Справу проти Гепи закрито: прокурорам набридло

11:47

Доклад ООН об Иловайске-2014: раненых украинских бойцов российские оккупанты пытали и добивали

09:10

Третина українців долучилася до «медичної реформи»

08:44

Гоcстат обнаружил в июле дефляцию

08:02

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення

09 августа

22:29

«Падаючого - штовхни»… У Ахметова «віддячили» Манафорту: потрібно перевірити сплату їм податків з 2004 року

21:06

Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ к якобы уничтоженному ракетой ВСУ автомобилю: предлагают верить им на слово

20:35

Маша Захарова бьет в набат: московских попов уже и в Греции не хотят видеть

20:18

Главарю «ЛНР» тоже захотелось «продления полномочий»

19:42

Порошенко сказав, коли до Ради потраплять «євроатлантичні» зміни до Конституції

18:01

Артисту Безрукову пора толстеть и гримироваться: в РФ пообещали снять видео со «стабильным» Сенцовым и даже показать запись

17:21

Колишньому «топу» «Укргазвидобування» не дозволили дати хабаря

10:06

Голова АМКУ зізнався: справа про монополізм ДТЕКу Ахметова провалена

08:53

2012 год выдался особенно урожайным для Манафорта: выбирали Верховную Раду Украины

08:06

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, троє поранені, один зник

Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки: поранено двох поліцейських

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведення станом на 18:00 04 серпня говориться:

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Разом із цим, о 10.50 противник відкривав вогонь застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки. Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Августа 2018 18:44

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 