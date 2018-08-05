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Патріарх Філарет назвав можливі строки надання Томосу про автокефалію

Чекати і молитися…


Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод ухвалить уже наприкінці літа або ж у вересні. Такі терміни надання Томосу про автокефалію називає Патріарх Філарет, передає «5 канал».

За словами Предстоятеля Київського патріархату, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарху із проханням про автокефалію, мають зібратися на Об’єднавчий собор.

На ньому оберуть предстоятеля Української Помісної Православної Церкви.

«Сподіваємося, що або наприкінці серпня, або на початку вересня на цьому засіданні Священного Синоду буде прийняте рішення про надання Томосу. Значить, ми повинні провести Об’єднавчий собор. Хто ми? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарху. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен обрати єдиного предстоятеля Української православної церкви», - переконаний Філарет.


"ОБКОМ"

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05 Августа 2018 09:57

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 