Патріарх Філарет назвав можливі строки надання Томосу про автокефалію

Чекати і молитися…

Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод ухвалить уже наприкінці літа або ж у вересні. Такі терміни надання Томосу про автокефалію називає Патріарх Філарет, передає «5 канал».

За словами Предстоятеля Київського патріархату, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарху із проханням про автокефалію, мають зібратися на Об’єднавчий собор.

На ньому оберуть предстоятеля Української Помісної Православної Церкви.

«Сподіваємося, що або наприкінці серпня, або на початку вересня на цьому засіданні Священного Синоду буде прийняте рішення про надання Томосу. Значить, ми повинні провести Об’єднавчий собор. Хто ми? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарху. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен обрати єдиного предстоятеля Української православної церкви», - переконаний Філарет.