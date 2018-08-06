Доба ООС: ще один український військовослужбовець отримав поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 06 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 05 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Луганського та Гнутового із 82-мм мінометів, а захисники Лебединського зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 мм.

Минулої доби внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Мар’їнки та Лебединського. Один наш військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки двох окупантів знищено, сім дістали поранення».