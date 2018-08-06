Києво-Печерська Лавра не дала згоду на молебень за зниження цін на громадський транспорт

Бо потім почнеться: молитви за чудо гарячої води для Києва, молебень за зниженні ціни на газ, проти підвищення тарифів ЖКГ…

На офіційному сайті Києво-Печерської Лаври з’явилося таке повідомлення:

«З приводу т. зв. «молебню» у стін Лаври

Стало відомо про те, що жителів столиці запрошують на нібито «молебень», який планується провести на початку серпня в Києво-Печерській Лаврі. Як повідомляють організатори даної акції, вона буде проводиться як «Молитва за зниження цін на громадський транспорт в Києві».

У свою чергу священноначалля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври доводить до відома жителів Києва, які іменують себе православними християнами, що даний захід планується без благословення і без узгодження з Намісником і братією монастиря».

Раніше у Facebook була анонсована наступна акція: