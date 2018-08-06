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Washington Post: в экономике Греции «руина» больше, нежели в воюющей Украине

После восьми лет списание долгов, балансировки и больших сумм финансовой помощи экономика Греции наконец готова стать на ноги. Или, по крайней мере, то, что от нее осталось.


Как пишет Washington Post, хорошие новости в том, что Греция действительно собирается завершить свою последнюю программу финансовой помощи и ей больше не нужна поддержка. Но на плохие новости указывает МВФ, который отмечает, что несмотря на более низкие процентные ставки и большие периоды уплаты, которые получила Греция, у нее до сих пор слишком большой долг, слишком низкий экономический рост и слишком хрупкий частный сектор. Все это наталкивает на мысли, что Афины не протянут без помощи долго, цитирует публикацию Washington Post УНИАН.

«И здесь мы подходим к самой плохой новости из всех: Европа, наверное, празднует эту историю как свой успех, но Греция стала крупнейшим экономическим провалом, который мог произойти разве что после войны или революции», - пишет издание. Если не учитывать страны-анклавы, такие как Сан-Марино, экономика лишь четырех стран мира росли медленнее, точнее сократились больше, чем греческая за последние 10 лет. И это Ливия, Йемен, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Сирия не попала в этот список лишь потому, что у МВФ не было точных цифр относительно ее экономической ситуации с дня начала войны. Издание подчеркивает, что Ливия и Йемен все десятилетие страдали от гражданских войн, а другие две страны в списке наименее экономически успешных под руководством нефтяных диктатур, которые стали настолько коррумпированными и некомпетентными, что обвал цен на нефть стал для них более сильным ударом, чем должен был быть.

«Даже Украина, которая была среди тех, кому больше всего досталось во время экономического кризиса в 2009 году и которой приходится вести войну против России с 2014 года, демонстрировала лучшие результаты за это время, чем Греция. Украинская экономика сократилась «всего» на 17,8% с 2008-го, а экономика Греции – на 23,6%», - отмечает издание.

В обмен на финансовую помощь Афины обязаны работать с профицитом бюджета на уровне 2,2% от ВВП в год до 2060 года. А значит страну ждет еще четыре десятилетия жесткой экономии. Поэтому ни для кого не должно быть чем-то удивительным то, что Греция не вернется к экономическим показателям 2008 года как минимум до 2030-го. И именно это Европа сегодня называет успехом – экономику, которая сократилась настолько, что кажется уничтоженной войной.

СМ. ТАКЖЕ: Чему «хунта» может поучиться у наследников «черных полковников»


"ОБКОМ"

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06 Августа 2018 13:36

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 