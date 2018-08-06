У липні важке озброєння окупантів ОРДО зросло безпрецедентно Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, посилаючись на ОБСЄ.

У повідомлені говориться: «Порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне - у понад 200 одиниць, або у 8,5 разів - зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області, розміщення яких у даних районах є грубим порушенням Мінських домовленостей. Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до ста одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо. Така активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування. 28 липня, вперше з початку 2018 року, в районі селища Кримське Луганської області, під прикриттям вогню з мінометів калібром 82 мм, диверсійна розвідувальна група збройних формувань РФ здійснила напад на українські позиції. Внаслідок чого, двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули і ще двоє отримали поранення. 1 серпня внаслідок обстрілів населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка і Травневе зазнали поранень троє військовослужбовців, 2 серпня в селищі Водяне були поранені двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Цього ж дня поблизу населеного пункту Павлопіль, крім мінометів калібром 82 і 120 мм, збройні формування РФ вели вогонь з танків. Загалом упродовж лише одного тижня, з 28 червня до 3 серпня, СММ ОБСЄ зареєструвала 216 обстрілів з боку збройних формувань РФ. Це 94% всіх зареєстрованих випадків порушення режиму припинення вогню і на 24% більше, у порівнянні з попереднім тижнем. Необхідно зауважити, що упродовж вказаного часу спостерігачі СММ ОБСЄ не зареєстрували жодного випадку порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У свою чергу збройні формування РФ упродовж тижня з 28 червня до 3 серпня збільшили застосування засобів вогневого ураження зі 174 до 216 випадків у порівнянні з попереднім тижнем. Причому спинятись на досягнутому бойовики не збираються. Так, 33 обстріли збройні формування РФ вчинили вже упродовж 4 серпня, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Зокрема в районі Широкіного були застосовані міномети. У селищі Мар`їнка від вогню ворожого снайпера отримали поранення двоє поліцейських МВС України зі складу Об’єднаних сил. Показовим є той факт, що упродовж вказаного часу спостерігачі СММ ОБСЄ не зареєстрували жодного випадку обстрілів населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованих формуваннями РФ територіях, постраждалих серед мирного населення також немає. Натомість, 3 серпня в селищі Залізне, яке розташоване на підконтрольній Уряду України території, внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ була поранена 80-річна жінка. Не зважаючи на неодноразові звернення до СММ ОБСЄ, збройні формування РФ продовжують нехтувати взятими на себе у рамках Мінських домовленостей зобов’язаннями щодо припинення вогню та відведення озброєнь. Так, 2 серпня у непідконтрольних Уряду України районах на Донецькому напрямку безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив дві батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», дві батареї 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 та понад 20 одиниць бронетехніки, які рухалися в складі колон за межами виділених місць зберігання озброєння. При цьому, збройні формування РФ чинять перешкоди діяльності СММ ОБСЄ щодо моніторингу процесу розведення сил і засобів, обмежують доступ до ділянок розведення, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Так, у період з 27 липня до 2 серпня 2018 року зареєстровано 14 випадків обстрілів безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ. Також зареєстровано два випадки постановки перешкод безпілотникам СММ ОБСЄ засобами РЕБ. Також у період з 27 липня до 2 серпня 2018 року члени збройних формувань РФ 176 разів забороняли патрулям СММ ОБСЄ доступ до об’єктів, передбачених домовленостями про контроль за дотриманням режиму припинення вогню та відведення озброєнь. Зокрема, у черговий раз патруль СММ ОБСЄ не зміг потрапити в Новоазовськ і розташований неподалік пункт пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Патруль очікував понад 5 годин на блокпості перш, ніж поїхати звідти. При цьому, команда Місії бачила численні цивільні автомобілі, які безперешкодно проїжджали через блокпост. Так само збройні формування РФ не дозволили спостерігачам СММ ОБСЄ потрапити на пункти пропуску на кордоні поблизу Ізварино та Сєвєрного. СЦКК вважає неприпустимим продовження порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань РФ, які мають системний характер та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення Операції Об`єднаних Сил».

"ОБКОМ" Версия для печати 06 Августа 2018 19:25 Опубликовать Tweet





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