Доба ООС: троє українських військовослужбовців отримали поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 07 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 6 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового.

Минулої доби внаслідок ворожих дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення».