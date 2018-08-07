Порошенко скликає РНБО відносно «гібридних» виборів

Президент доручив Раді національної безпеки і оборони України провести окреме засідання щодо протидії втручання у вибори.

Про це він повідомив у Facebook:

«У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та й в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси, щоб зламати небезпечну для агресора європейську єдність та солідарність з Україною, внести розкол у трансатлантичний альянс та підтримати популістичні, націоналістичні та євроскептичніполітичні сили.

Домовились з лідерами ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодіяти на всіх рівнях. Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори.

Маємо бути готові спільним з нашими міжнародними партнерами фронтом протидіяти гібридним викликам вільному демократичному волевиявленню наших громадян!»