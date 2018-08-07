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Прокуратура занялась фирмами Косюка и Таруты по делу о краже денег Януковичем

Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу о нанесении ущерба государству на более чем 100 млрд гривень от неуплаченных налогов.


Об этом сообщают Наші гроші.

Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года.

По материалам уголовного производства №42018000000000564 от 13 марта 2018 года, преступная организация создала «конвертационно-транзитные центры» под контролем налоговиков.

Компаниями не доначислялись налоги в госбюджет, деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.

С апреля 2011 года по февраль 2014 преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд. грн. Всего государству, говорят правоохранители, от не поступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд. грн.

В рамках этого производства правоохранители получили временный доступ к документам, содержащих банковскую тайну и которые находятся во владении «ОТП Банка» относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко Юрием Косюком. Это ПАО «Мироновский хлебопродукт» Косюка и ООО «Катеринопольский элеватор», которым Косюк владеет через «Мироновский хлебопродукт». Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018.

Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО «ВМП», которая связана с народным депутатом «Воли народа» Сергеем Мартыняком.

Мартыняк еще 2016 указывал себя бенефициаром «ВМП». А уже в 2017 году только задекларировал от фирмы почти 5 млн. грн дивидендов. Сейчас совладельцами «ВМП» значатся Иванна Кварцяная и Станислав Станиславский.

Среди тех, кем заинтересовались правоохранители, также харьковский региональный филиал ОАО «УГМК». 50% «УГМК» обладает кипрская Trotio holdings limited, а 34% — Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является Сергей Тарута.

Еще суд предоставил доступ к банковским документам ООО «Азовская продовольственная компания», которой совладеют ООО «Интер-Донбасс» и Донецкий комбинат хлебопродуктов №1.

Владельцем последнего значится ЧП НПП ХМ «Мультимикс» через ООО «Юридическая компания «Мотив». Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенко — мужа Оксаны Шахматенко, помощницы нардепа от «Народного фронта» Ирины Ефремовой.

Документы проверят также в ООО «Далгакыран компрессор Украина». Эта компания в прошлом году продала «Энергоатому» дорогие генераторы на 46,48 млн. грн. Соучредителями «Далгакыран» значатся турецкое акционерное общество «Далгакыран Макина Санаи ве Тиджарет Аноним Ширкетии» и киевлянин Вячеслав Динков.


УкрРудПром

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07 Августа 2018 11:14

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 