«Либеральная» пресса РФ ликует «по-детски»: Москва приказала главарям «ДНР» выпустить из «подвалов» российских убийц и мародеров

Из Кремля в «ДНР» пришло указание отменить обвинительные приговоры российским наемникам, вынесенные «судами» террористической «республики».

Об этом пишет российский журналист Георгий Александров, ранее рассказавший о судьбах сотен российских наемников, приехавших на Донбасс воевать за боевиков, но по разным причинам «осужденных» в «ДНР» («Их просто смыли в унитаз»: в «народных» подвалах ОРДО томятся несколько сот российских наемников).

После вызвавшей большой резонанс статьи, Г. Александров получил от адвоката одного из российских наемников информацию, что в «ДНР» начали отменять «приговоры» и выпускать «ихтамнетов» на свободу, пишет Остров.

«Не могу держать в себе. Иногда (редко, но бывает) получаешь прямо детскую радость от своей работы. Только что со мной связался адвокат одного из парней, которых держат по беспределу в местах заключения в ДНР. И написал буквально следующее: «После вашей статьи в «Новой газете» россиянам начали потихоньку отменять приговоры. Моего подзащитного со сроком в 20 лет сегодня уведомили об отмене приговора. Он позвонил командиру своему бывшему с моего телефона, тот ответил: «Да, с Кремля пришло ц/у, россиянам пересмотреть дела», - написал в Facebook автор «радостного» материала.

«Все не зря», - радуется журналист тому, что мародеры и убийцы, воевавшие в чужой стране на стороне террористов начали выходить на свободу.

Остается вопрос: весь этот человеческий шлак останется на оккупированной территории, или ему все же позволят вернуться в РФ?