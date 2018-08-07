Им «за державу обидно»: уволенные чиновники «ЛНР» пожаловались в Кремль на «предвыборную» зачистку История одной жалобы: кому-то угрожали, что «всех перещелкают», другому – мешок на голову и «на подвал»...

Бывшие члены «Центральной избирательной комиссии» террористической «ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы со стороны руководства «республики». Об этом российскому РБК рассказала входившая в «комиссию» Людмила Черечукина и подтвердили ее коллеги Даниил Говердовский, Павел Шупранов и бывший глава «ЦИК» Александр Шубин. В распоряжении РБК имеются копии жалоб руководителю администрации президента России Антону Вайно и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы указывают на «обезглавливание» «ЛНР» в «условиях военного времени» перед выборами (в ноябре в самопровозглашенных республиках должны пройти выборы глав и законодательных органов). Александр Шубин родился в 1972 г. в Луганске. Бывший нотариус стал «министром юстиции ЛНР» в 2014-м, когда «республику» возглавил Игорь Плотницкий. При Шубине в ОРЛО были разработаны собственные «паспорта» и проходила подготовка местных «выборов». В 2015 году он возглавил «ЦИК», затем попал в санкционный список Евросоюза. В ноябре прошлого года в результате силового противостояния с «главой МВД» Игорем Корнетом и «министром госбезопасности» Леонидом Пасечником Плотницкий оставил свой пост и бежал в Россию. Пасечник стал «и.о. главы ЛНР». Конфликт между «ЦИК» и руководством «республики» начался в мае. Как рассказал Шубин РБК, 3 мая «вице-спикер народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов со ссылкой на решение «главы совета» Дениса Мирошниченко предложил «ЦИК» признать «депутатами» девять человек. Они должны были занять кресла выбывших по разным причинам с 2014 года «парламентариев» (всего в «народном совете» 50 мест). Но предлагаемые фигуры не значились в избирательных списках, и признание их «депутатами» — должностное преступление, ответил Шубин. В течение мая Мирошниченко и руководитель «администрации главы ЛНР» Ольга Бас пытались уговорить руководство ЦИК пойти на расширение предвыборных списков задним числом, в том числе обещая Шубину деньги на машину и квартиру, рассказали члены избиркома. 17 мая «ЦИК» официально приняла решение об отказе в признании предлагаемых кандидатов депутатами. Через несколько дней «секретарю комиссии» Даниле Говердовскому, по его словам, позвонил «замглавы ЦИК» Дмитрий Закурдаев и сказал, что по настоянию Мирошниченко добровольно подал в отставку, предупредив, что без заявлений об уходе «все члены ЦИК будут перещелканы по одному». Вскоре Говердовский обнаружил у себя на столе лист со словами «последнее предупреждение» и подписью «наследники». «У меня трое малолетних детей. Я воспринимал эту угрозу как реальную», — рассказал он РБК. 25 июня «председателя ЦИК» вызвали в «администрацию главы ЛНР» и ознакомили с приказом об увольнении в связи с утратой доверия. Шубин расписаться отказался, поскольку по «законам ЛНР» глава «республики» не может увольнять членов «ЦИК». На следующий день за Шубиным пришли трое вооруженных людей, представившихся сотрудниками «МГБ», в одном из которых он опознал сотрудника личной охраны «главы республики». Они забрали у главы «ЦИК» документы, удостоверения, пропуски и печать избиркома. «Это приказ самого главного», — приводится цитата одного из бойцов в акте «ЦИК» о воспрепятствовании работе председателя (копия есть у РБК). Шубина вывели на улицу, запретив возвращаться на рабочее место. 29 июня «народный совет ЛНР» признал утратившим силу постановление о назначении Шубина членом ЦИК. «Несколько депутатов говорили о том, что к ним подходил неизвестный, представлявшийся сотрудником МГБ, и рекомендовал проголосовать «за» во избежание негативных последствий», — рассказал РБК «зампредседателя ЦИК ЛНР» Павел Шупранов. Вскоре в рамках «плановой ротации» были уволены и остальные члены «комиссии». Новым ее председателем стала Елена Кравченко, которая до войны работала инспектором уголовно-исполнительной инспекции города Ровеньки, а затем была «депутатом народного совета». «ЦИК» назвала решение «нарсовета» «обезглавливанием республики в условиях военного противостояния». По мнению членов «комиссии», все «постановления совета» теряют силу в случае досрочного роспуска «избиркома», в том числе изменения в местную «конституцию», согласно которым не только председатель «народного совета», но и любой гражданин может быть «и.о. главы ЛНР» (именно эта поправка позволила Пасечнику стать им). После выхода «постановления» о роспуске «ЦИК» Шубина, по его словам, задержали вооруженные люди, посадили в машину и с брезентовым мешком на голове отвезли в отделение «МГБ», где отобрали телефон и без составления акта о задержании отправили в камеру без окон, раковины и туалета. Там же сидели бывший начальник «управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР» Сергей Рахно и бывший «генеральный прокурор» Виталий Подобрый (оба были арестованы после смены власти в «республике» прошлой осенью). «Освободили меня через два с половиной часа после вмешательства министра госбезопасности, нецензурно высказывая недовольство его приказом», — рассказал Шубин РБК. Сотрудник «МГБ» Алексей с позывным «Борец» сказал экс-главе «ЦИК», что при появлении очередных жалоб в камеру попадут остальные члены комиссии. «Я опасаюсь за свою жизнь, поэтому вынужден скрываться от него. Борец продолжает названивать по телефону моей жене, интересуясь моим местонахождением», — заключил Шубин. Черечукина сказала РБК, что сейчас все уволенные члены «ЦИК» опасаются за свои жизни и находятся на полуподпольном положении. По ее словам, Россия как гарант выполнения минских соглашений должна вмешаться в ситуацию «узурпации» власти в «республике» и возвратить «ЛНР» в «правовое русло». «Никто из членов ЦИК ЛНР не держится за свои кресла. Такую линию поведения мы выбрали исключительно по причине того, что за державу обидно», — говорит Черечукина. Ротацию в «ЦИК» решили провести в преддверии осенних выборов, объяснил РБК источник, близкий к «администрации ЛНР». «Есть регламент, когда производится ротация. Они отработали четыре года, самое время провести ротацию, для того чтобы качественно провести выборы и технически, и политически», — отметил собеседник РБК. «Конфликт связан с расстановкой Пасечником лояльных фигур во всех ветвях власти. Это нужно в рамках подготовки к выборам и закрепления своих позиций в республике», — отметил источник РБК, близкий к руководству силовых органов «ЛНР». «Зампредседателя ЦИК ЛНР» Павлу Шупранову пришел ответ на его жалобу от управления президента России по обращениям граждан. Департамент письменных обращений граждан перенаправил письмо для ответа по существу в МИД. «Информируем, что высказанные вами озабоченности и соображения, касающиеся сферы компетенции МИД России, приняты нами к сведению», — говорится в ответе 2-го департамента МИДа по странам СНГ. Копии ответов имеются у РБК, их подлинность подтвердил собеседник в МИДе. В ответе главного следственного управления (ГСУ) СКР подтверждается рассмотрение жалобы на противоправные действия «администрации республики» и угрозы в адрес членов «ЦИК». В компетенцию следователей «не входит проверка законности и обоснованности решений, принятых органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств», — говорится в письме. Российские силовые структуры осуществляют уголовное преследование иностранцев в случае совершения ими преступлений против интересов России и ее граждан, а также против мира и безопасности человечества, предусмотренных Уголовным кодексом и запрещенных международным гуманитарным правом, уточняют следователи. «Формально СКР не может ответить на обращение — там нет ущемления интересов российских граждан, фактов незаконных методов войны и т.п.», — пояснил РБК источник в ведомстве.

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Августа 2018 14:05 Опубликовать Tweet





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