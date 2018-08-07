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Звільнений з російської в’язниці Олександр Костенко ще відповість перед українським слідством

Слідство про незаконне зберігання екс-політв’язнем зброї триватиме.


Про це Українській правді повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Провадження не закрите. У зв’язку з поверненням Костенка розслідування буде тривати», – зазначила вона.

За словами Сарган, розслідування було припинено у зв’язку з тим, що Костенко був заарештований в Росії.

За інформацією речниці, Костенка в розшук не оголошували.

Наразі справою, у якій разом із Костенком фігурує другий кримчанин Станіслав Краснов, займається Святошинський відділ Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.

«Нам зараз потрібно зрозуміти, що буде робити поліція», – пояснила Сарган.

У прокуратурі наполягають, що «ніхто не збирається виправдовувати» Костенка, «розслідування триватиме».

В Україні у 2014 – 2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим. Костенка та Краснова затримали у травні 2014 року зі зброєю. СБУ називала їх тоді «диверсантами» та «учасниками терористичної групи».

У судових рішеннях йдеться, що Костенко не з'являвся до суду, слідство не могло встановити його місце перебування. Костенка викликали до суду, його дозволяли арештували також в той час, коли він вже був засуджений Росією.

Наразі у матеріалах справи Костенко вже не фігурує.

Справи стосовно Краснова слухаються в кількох судах Київщини. Його обвинувачують у зберіганні зброї та державній зраді.

15 травня 2015 року підконтрольний Кремлю суд дав Костенку 4 роки й 2 місяці, пізніше покарання зменшили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст начебто кинув камінь у бійця «Беркуту».

3 серпня Костенко вийшов на свободу з російської в'язниці. Йому дали квартиру в гуртожитку Києва.

МЗС, коментуючи чутки про російський паспорт звільненого, наполягає, що Костенко – громадянин України.


"ОБКОМ"

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07 Августа 2018 14:20

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 