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Ціна вистави «Затримання у прямому ефірі голови Державної служби з ЧС» лише зростає

Київський апеляційний адміністративний суд лише частково «задовольнив» апеляцію ДСНС, МВС та Кабміну на поновлення екс-голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.


Таке рішення суд виніс на засіданні 7 серпня, повідомляє Українська правда.

«Апеляційну скаргу задовольнити частково. Змінити рішення… виклавши пункт 5 резулятивної частини в такій редакції: «Стягнути на користь Бочковського з ДСНС відповідні реквізити середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року та 26 квітня 2018 року у розмірі 546 тисяч 273 гривні 72 копійки (раніше 463 583,48 гривні - УП)», - сказав головуючий суддя.

«В іншій частині рішення Окружного адміністративного суду залишити без змін», - додав він.

Суддя також повідомив, що рішення можна оскаржити.

Під час судових дебатів представники Кабміну, ДСНС та МВС підкреслили, що Бочковського звинувачували у порушенні присяги, і в зв’язку з цим суд мав прийняти рішення про звільнення екс-керівника ДСНС.

Адвокат Володимир Єніч заявив на засіданні, що лист від керівництва МВС про звільнення керівника ДСНС неналежним чином розглянули в уряді. Він натякнув, що рішення грунтувалося на неприязні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Бочковського.

Єніч закликав суд залишити в силі рішення суду першої інстанції і відкинути апеляційні вимоги.

«Я за своє життя жодної присяги не порушив. В чому полягає порушення присяги, в тому що порушували мої права, в тому що змова вищих керівників призвела до того, що мене кинули за грати?» - заявив сам Бочковський на засіданні.

За його словами, жодних доказів в так званій кримінальній справі проти нього немає.

19 червня суд взявся за розгляд скарг ДСНС, МВС, та Кабміну на поновлення Бочковського на посаді.

Як повідомлялося, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковськогота його заступника Василя Стоєцького.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – отримання хабара.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

У МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді. Глава МВС Арсен Аваков заявляв, що Бочковський на посаді голови ДСНС працювати не буде.

ДИВ. ТАКОЖ: Глава ГоcЧС задержан прямо на заседании Кабмина


"ОБКОМ"

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07 Августа 2018 17:45

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (134)

Боже, що він несе… (9)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (1)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (1)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (53)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 