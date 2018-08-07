«Общественное движение» главаря «ДНР» выступило за продление срока «полномочий» главаря «ДНР» Так называемое «общественное движение «Донецкая республика», которое возглавляет лидер террористов «ДНР» Захарченко, выступило с инициативой продлить срок действия полномочий «главы и депутатов парламента ДНР», которые по «конституции» бандитов истекают осенью этого года.

С такой инициативой выступили ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики ДонНУ Руслан Морозов, председатель совета ветеранов «ДНР» Николай Штефан, обнародовавшие заявление о необходимости продлении «срока действия полномочий главы и депутатов народного совета ДНР», сообщают СМИ сепаратистов. В заявлении отмечается, что 7 мая 2018 г. на «съезде общественного движения «Донецкая Республика» была утверждена программа развития «ДНР» – «Сила Донбасса». В течение двух месяцев, в ходе подготовки этого документа, жители «республики» предлагали свои идеи. Все инициативы, поступившие от граждан, были проработаны органами власти, общественным движением и многие из них легли в основу нашей программы развития. Большинство предложений готовилось исходя из среднесрочного вектора развития «республики», - указывается в заявлении. Вывод из этих «предложений граждан» авторы заявления сделали следующий (цитата): «Эта программа – набор приоритетных задач для власти, поставленных перед ней гражданами нашей страны. Было бы правильно дать возможность жителям Республики оценить, как власть справится с этими задачами. В этой связи мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий Главы и депутатов Народного Совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели. В целом мировая практика идёт по пути определения именно пятилетнего срока правления Главы государства и полномочий парламентов. Множество примеров этому в странах с уже устоявшимся государственным устройством и развитой демократией, таких как Франция, ФРГ, Греция. В Европейском союзе таких государств подавляющее большинство. В России срок полномочий Президента – 6 лет, депутатов Государственной Думы – 5 лет. В некоторых государствах этот срок ещё больше. Таджикистан, Турция, Италия, Ирландия, Узбекистан – в этих странах президент исполняет свои полномочия на протяжении 7 лет. В случае поддержки нашей инициативы у населения Республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти», — сказано в заявлении. Напомним, что уже в этом году нынешний главарь «ДНР» Захарченко категорически заявлял, что «выборы» главы «народной страны» пройдет осенью 2018 г. Он также утверждал, что непременно примет в них участие. «Конституция ДНР» предусматривает, что «глава» избирается сроком на четыре года и не имеет права замещать эту должность более двух сроков подряд. Первые «выборы» прошли в «ДНР» в ноябре 2014 года. Победа досталась Захарченко, который набрал в три раза больше голосов, чем два других «кандидата» вместе взятые.

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Августа 2018 21:43 Опубликовать Tweet







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